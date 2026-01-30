Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

Na 1ª Companhia, os recrutas preparam-se para o treino matinal e o Instrutor Andrade ordena que se despachem e, como isso não acontece, Rui tem de se colocar em posição de flexão, enquanto espera pelos restantes camaradas. A recruta da semana Joana pede que se despachem e Soraia, Nuno e Manuel também têm de ficar em posição de flexão. Pouco depois, durante o circuito de obstáculos, Sara e Joana mostram bastantes dificuldades em cumprir os exercícios e os instrutores fazem questão de as penalizar por isso.

