Na 1ª Companhia, os recrutas preparam-se para o treino matinal e o Instrutor Andrade ordena que se despachem e, como isso não acontece, Rui tem de se colocar em posição de flexão, enquanto espera pelos restantes camaradas. A recruta da semana Joana pede que se despachem e Soraia, Nuno e Manuel também têm de ficar em posição de flexão. Pouco depois, durante o circuito de obstáculos, Sara e Joana mostram bastantes dificuldades em cumprir os exercícios e os instrutores fazem questão de as penalizar por isso.
Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal
Ontem às 19:30
05:13
Ontem às 19:30
01:37
Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»
Ontem às 21:13
02:58
Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»
Ontem às 19:48
05:00
Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»
Ontem às 19:43
03:36
Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»
Ontem às 19:35
03:15
Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico
Ontem às 19:21
03:25
Digno de Hollywood! Filipe Delgado e Andrea Soares interpretam casal apaixonado: mas o beijo é interrompido
Ontem às 18:35
03:25
Beijos e ondulações! Filipe Delgado faz perguntas picantes a Nuno Janeiro e Soraia Sousa
Ontem às 18:34
02:16
Andrea Soares assume «fraquinho» por Instrutor Marques e revela: «Acho que ele tem medo de mim»
Ontem às 18:31
03:10
Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque
Ontem às 18:09
01:37
«Na barriga não!»: Filipe Delgado preocupado com a «suposta gravidez» de Noélia
Ontem às 16:13
06:51
Até o Comandante fica com medo! Recrutas fazem um «brilharete» na aula de boxe
Ontem às 15:56
01:27
1ª Companhia representada no funeral do militar que morreu no curso de operações especiais
Ontem às 14:37
03:05
«Bebé Companhia»: Recrutas têm suspeitas do sexo do "filho" de Noélia
Ontem às 14:20
04:29
Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega
27 jan, 18:41
02:36
Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»
27 jan, 18:24
01:23
Joana D'arc e Sara Santos implacáveis com Manuel Melo: «O que ele disse foi feio»
27 jan, 18:14
02:59
Soraia e Noélia debatem o rumo do programa. As recrutas fazem previsões sobre a próxima expulsão
27 jan, 16:20
06:43
Rapidez e persistência: estas palavras marcaram a avaliação de desempenho de Soraia Sousa
27 jan, 15:42
01:16
Andrea fora de si e o motivo é inacreditável
27 jan, 13:33
03:53
Sara Santos entra em pânico durante exercício de escalada
27 jan, 12:31
01:58
Exclusivo: As primeiras palavras de Rodrigo Castelhano após expulsão
27 jan, 01:22
00:53
Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas
26 jan, 14:29
04:15
Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
19 jan, 00:52
05:34
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
18 jan, 09:41
01:58
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
16 jan, 13:30
01:17
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
16 jan, 13:16
00:39
Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo
16 jan, 13:12
00:27
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
16 jan, 12:42
01:23
Motivação sem fim. Filipe Delgado puxa pela colega e a recruta "não se deixa ficar"
16 jan, 11:30
01:15
O que andou Filipe Delgado a fazer durante a madrugada? Esta recruta viu tudo e questionou o colega
16 jan, 09:00
01:11
Filipe Delgado começa o dia a falar do espírito de camaradagem: «Eu agradeço porque já estou a bater mal...»
16 jan, 08:48
04:18
"Festinha rija" na base! Os recrutas agradecem pelo momento que tanto esperaram
16 jan, 01:42
02:59
Nova versão de Rodrigo Castelhano? O recruta da semana promete dar tudo e os colegas temem mudança de atitude
16 jan, 01:13
04:29
«Você já morreu»: Filipe Delgado protagoniza mais um momento épico durante o treino
16 jan, 01:08
02:41
«É só para o cenário»: Instrutor é irredutível com Filipe Delgado e o recruta volta a "encher".
16 jan, 00:38
03:51
Atrito na base. Andrea e Noélia zangam-se e o motivo é insólito
15 jan, 21:42
04:23
Até “apita o comboio” teve! Recrutas arrasam na primeira “festinha” da base da 1ªCompanhia
15 jan, 19:38
10:05
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
15 jan, 15:50
02:09
Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»
15 jan, 15:00
02:01
O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado
15 jan, 12:55
08:02
Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado
15 jan, 12:23
07:39
Instrutor Marques desiludido com Soraia Carrega: «Você revelou uma atitude...»
15 jan, 12:16
03:08
Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim
15 jan, 01:04
03:22
Gratidão e esforço: recrutas rendidos ao Instrutor Joaquim
15 jan, 00:40
03:21
Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante
15 jan, 00:19
03:21
Andrea Soares e Rodrigo Castelhano no limite com Noélia: «Manda uma boquitas»
15 jan, 00:06
03:04
Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece
15 jan, 00:00
09:32
Noélia arrasa Kina: «Aquilo que ela fez com o Filipe não foi bonito»
14 jan, 23:30
07:56
Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis
14 jan, 22:20
03:19
Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»
14 jan, 21:57
03:48
Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta
14 jan, 21:40
01:42
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
14 jan, 17:10
04:53
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
13 jan, 15:25
01:00
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
12 jan, 16:46
01:37
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
12 jan, 15:51
01:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
12 jan, 15:31
00:42
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
12 jan, 12:45
02:42
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
12 jan, 11:56
02:36
Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado
12 jan, 00:53
02:55
No limite? Estas foram as primeiras palavras de Kina, após abandonar a 1ª Companhia
12 jan, 00:40