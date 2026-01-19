Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

Ao Minuto

Há 17 min
Quase outra pessoa: Veja como era Sandrina Pratas em 2016

Há 36 min
Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Há 1h e 8min
No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Há 1h e 9min
Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Há 2h e 22min
Maria Botelho Moniz responde sem rodeios a critica de uma seguidora

Há 3h e 6min
Em profunda dor, namorada de Maycon partilha a lição de vida que a tem ajudado a sobreviver

Há 3h e 54min
Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Hoje às 14:24
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Hoje às 14:16
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Hoje às 13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Hoje às 12:48
Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Hoje às 10:19
O que vai acontecer ao carro de Maycon, que continua no fundo do mar? Explicação dos bombeiros pode surpreender muita gente

Hoje às 00:02
Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

Ontem às 22:55
Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Ontem às 22:22
Maria Botelho Moniz tem local de homenagem ao falecido pai. E a imagem do filho a vê-lo é arrebatadora

Ontem às 21:32
Marisa e Pedro Jorge emocionam fãs com ida a local especial. E o motivo comove qualquer um

Ontem às 19:25
Músico conhecido faz anúncio tocante relacionado com Maycon Douglas: «Está prestes a chegar»

Ontem às 18:33
«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

Acompanhe ao minuto
Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

Na Primeira Companhia, durante o Especial Nomeações, um recruta ficou nomeado e irá abandonar a base no próximo domingo. Conheça o leque de nomeados.

Hoje às 00:52
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

16 jan, 10:37
1

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

16 jan, 11:13
2

Joana Diniz é hospitalizada: «Estou internada desde segunda-feira» Veja o que aconteceu

Big Brother
18 jul 2024, 09:23
3
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

1ª Companhia
Hoje às 00:52
4
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

1ª Companhia
Ontem às 09:41
5

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

16 jan, 10:55
6

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

14 jan, 17:26
7
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

1ª Companhia
Hoje às 00:52
8
De voz trémula e braços abertos, a recruta corre para os braços da mãe: Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia

17 jan, 23:54

Andrea Soares perde a paciência com Noélia em plena gala: «Simplesmente cala-te»

17 jan, 23:13

O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções

17 jan, 22:05
03:04

Distinguidos pela negativa! A noite não terminou bem para estes 3 recrutas

1ª Companhia
17 jan, 23:44
05:00

Comandante Moutinho tem gesto emotivo com os recrutas. Veja o momento emocionante

1ª Companhia
17 jan, 23:21
02:14

Nova condecoração na base. Este foi o recruta destinguido

1ª Companhia
17 jan, 23:15