Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia

Há 1h e 1min
«Odiada» e «manipulada»: Lídia corta relações em definitivo com Dylan, mas antes faz duras acusações

Há 1h e 7min
Provocações logo à saída da casa: Liliana conta episódio que envolve Zé

Há 1h e 52min
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

Há 2h e 23min
Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9

Hoje às 00:00
Ruben Silvestre visita local do desaparecimento de Maycon Douglas e faz comunicado emocionante: «Tirei as minhas conclusões…»

Ontem às 22:48
O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

Ontem às 22:03
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

Ontem às 19:22
Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»

Ontem às 18:42
Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Ontem às 17:43
O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

Ontem às 17:01
Melhor amiga escreve carta arrepiante para Maycon Douglas e revela última localização confirmada do ex-concorrente

Ontem às 16:15
Maycon abriu o coração horas antes de desaparecer. O «objetivo difícil» que tinha para a mulher da sua vida

Ontem às 14:51
Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Ontem às 14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
Ontem às 14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Ontem às 14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
Ontem às 14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
Ontem às 14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia

No Em Família, recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia, que aconteceu no passado dia 1 de janeiro, com Maria Botelho Moniz aos comandos. 

Ontem às 15:13
Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé

1ª Companhia
Há 3h e 2min
1
Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé

1ª Companhia
Há 3h e 2min
2

1ª Companhia: Os detalhes mais relevantes sobre a vida dos 14 recrutas famosos

Há 1h e 9min
3

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

4 dez 2025, 11:26
4

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

2 jan, 13:35
5

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
6
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência

1ª Companhia
2 jan, 08:02
7

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
8
Cortes de cabelo! Recrutas são obrigados a rapar o cabelo: mas há um que se recusa

1ª Companhia
2 jan, 10:46
Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

1ª Companhia
2 jan, 08:44
Noélia começa o dia a dar reprimenda a Kina: «Tem de dar o exemplo»

1ª Companhia
2 jan, 08:08

Não cumpre? Há consequências: As regras de ouro que comandam a Primeira Companhia

2 jan, 00:36

Estes atores da TVI terminaram recentemente uma relação. Um deles entra agora na Primeira Companhia

2 jan, 00:00

‘Primeira Companhia’ recebe dois ex-concorrentes do ‘Big Brother Verão’. E são caras bem conhecidas

1 jan, 23:46