Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

No Especial da 1ª Companhia, os recrutas prepararam cartas individuais para cada instrutor e para o Comandante Moutinho. No final, Maria Botelho Moniz faz um discurso maravilhoso onde agradece a cada um pelo papel desempenhado ao longo dos últimos 50 dias. Veja o vídeo.
A 1ª Companhia está na última semana e seis recrutas seguem para a final, onde vão disputar a vitória! Vote no seu favorito na app oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:
FILIPE - 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 03
NOÉLIA - 761 20 20 06
NUNO - 761 20 20 07
RUI - 761 20 20 10
SORAIA - 761 20 20 13