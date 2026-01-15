Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante

Ao Minuto

Há 37 min
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 1h e 32min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 3h e 29min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 50min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:12
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

Hoje às 10:31
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
04:24

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:21
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:16
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
03:47

Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"

Ontem às 20:05
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante

No Refeitório da 1.ª Companhia, Soraia Carrega tentou preparar panquecas, mas a missão não correu como esperado quando metade de uma acabou no chão. Entre risos, a recruta brincou que apenas falha em três coisas: panquecas, exercícios de barra, flexões e em ficar calada. Em simultâneo, na Caserna, Sara improvisou para conseguir calçar as botas ainda molhadas, recorrendo a pensos higiénicos, vários pares de meias e um saco de plástico. Já na Parada, o instrutor Andrade apresentou a placa com o nome de Filipe Delgado, gesto que o recruta agradeceu com uma série de flexões.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:

FILIPE DELGADO - 761 20 20 02
MANUEL MELO - 761 20 20 05
NOÉLIA - 761 20 20 06
RUI FREITAS - 761 20 20 10
SORAIA CARREGA - 761 20 20 12

Acompanhe tudo aqui ao minuto

Hoje às 00:19
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Big Brother
Hoje às 10:21
1

«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Ontem às 15:09
2
08:02

Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:23
3

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Ontem às 17:26
4
02:01

O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado

1ª Companhia
Há 3h e 44min
5
03:48

Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta

1ª Companhia
Ontem às 21:40
6
07:39

Instrutor Marques desiludido com Soraia Carrega: «Você revelou uma atitude...»

1ª Companhia
Hoje às 12:16
7

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 50min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:04

Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

1ª Companhia
Hoje às 00:00
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:04
07:56

Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis

1ª Companhia
Ontem às 22:20

Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

Ontem às 10:57
09:32

Noélia arrasa Kina: «Aquilo que ela fez com o Filipe não foi bonito»

1ª Companhia
Ontem às 23:30
03:19

Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»

1ª Companhia
Ontem às 21:57