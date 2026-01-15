Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante

No Refeitório da 1.ª Companhia, Soraia Carrega tentou preparar panquecas, mas a missão não correu como esperado quando metade de uma acabou no chão. Entre risos, a recruta brincou que apenas falha em três coisas: panquecas, exercícios de barra, flexões e em ficar calada. Em simultâneo, na Caserna, Sara improvisou para conseguir calçar as botas ainda molhadas, recorrendo a pensos higiénicos, vários pares de meias e um saco de plástico. Já na Parada, o instrutor Andrade apresentou a placa com o nome de Filipe Delgado, gesto que o recruta agradeceu com uma série de flexões.
Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:
FILIPE DELGADO - 761 20 20 02
MANUEL MELO - 761 20 20 05
NOÉLIA - 761 20 20 06
RUI FREITAS - 761 20 20 10
SORAIA CARREGA - 761 20 20 12