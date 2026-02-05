Rui Freitas enche Joana D'arc de elogios e a recruta mostra-se frágil

No Última Hora da 1ª Companhia, depois de uma tarde dedicada aos tiros, o Rui elogia o desempenho da Joana e dá-lhe os parabéns. Rui insiste que a cantora deu o seu melhor e, como recompensa, foi a melhor no tiro ao alvo. Noélia lança farpa a Nuno Janeiro e o motivo é a limpeza. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANDREA- 761 20 20 01

JOANA- 761 20 20 03

NOÉLIA - 761 20 20 06

RUI - 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa na base da 1ª Companhia