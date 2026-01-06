Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

No Especial da Primeira Companhia, observamos um VT onde Sara Santos se mostra visivelmente abalada. Para Sara, «todos os dias 6 são difíceis», dado a perda prematura da filha. Após um momento de choro e desabafa com os restantes recrutas, Sara acaba a desabafar com o comandante José Moutinho, que a conforta e acaba a abraçá-la: «Dou-lhe muito valor como mulher e pessoa». Após este momento, a sós, Sara Santos desabafa com Maria Botelho Moniz, que lhe faz uma garantia: «Estão todos orgulhosos».

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar:

JOANA D’ ARC - 761 20 20 03

KINA - 761 20 20 04

NOÉLIA - 761 20 20 06

NUNO JANEIRO - 761 20 20 07

RUI FREITAS - 761 20 20 10