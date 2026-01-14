Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»

Ao Minuto

Há 1 min
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 56 min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 2h e 53min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 14min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 51min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

Hoje às 10:31
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
04:24

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:21
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:16
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
03:47

Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"

Ontem às 20:05
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»

Na 1ª Companhia, Soraia Carrega desaba em lágrimas quando o instrutor chefe diz que ela fez uma «cara feia». A recruta fica melindrada e recorda os traumas que já viveu.

Ontem às 21:57
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Big Brother
Hoje às 10:21
1

«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Ontem às 15:09
2

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Ontem às 17:26
3
03:48

Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta

1ª Companhia
Ontem às 21:40
4

Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

Ontem às 10:57
5

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Ontem às 20:05
6

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Hoje às 09:53
7
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:04
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:04

Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

1ª Companhia
Hoje às 00:00
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:04
07:56

Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis

1ª Companhia
Ontem às 22:20

Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

Ontem às 10:57
09:32

Noélia arrasa Kina: «Aquilo que ela fez com o Filipe não foi bonito»

1ª Companhia
Ontem às 23:30
03:19

Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»

1ª Companhia
Ontem às 21:57