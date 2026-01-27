Soraia e Noélia debatem o rumo do programa. As recrutas fazem previsões sobre a próxima expulsão

Na 1ª Companhia, Soraia Sousa e Noélia debatem de que lado estão as probabilidades que podem decidir o rumo dos nomeados na gala do próximo domingo. Soraia admite não estar a entender as expulsões e Noélia atira quem considera ser a próxima recruta expulsa. Veja o vídeo.
Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MANUEL- 761 20 20 05
NOÉLIA- 761 20 20 06
RUI - 761 20 20 10
SARA - 761 20 20 11