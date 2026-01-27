Soraia e Noélia debatem o rumo do programa. As recrutas fazem previsões sobre a próxima expulsão

Na 1ª Companhia, Soraia Sousa e Noélia debatem de que lado estão as probabilidades que podem decidir o rumo dos nomeados na gala do próximo domingo. Soraia admite não estar a entender as expulsões e Noélia atira quem considera ser a próxima recruta expulsa. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

MANUEL- 761 20 20 05

NOÉLIA- 761 20 20 06

RUI - 761 20 20 10

SARA - 761 20 20 11

Acompanhe aqui tudo o que se passa na base da 1ª Companhia