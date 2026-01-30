Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque

Ao Minuto

Há 16 min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 19 min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Há 1h e 44min
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Há 3h e 58min
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

Há 3h e 59min
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Há 3h e 59min
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Hoje às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Hoje às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ontem às 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Ontem às 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Ontem às 16:48
Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama»

Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque

Na 1ª Companhia, Filipe diz aos colegas vai haver um espetáculo que tem vindo a preparar e também já tem algo pensado para a semana. Os concorrentes pedem dicas e Filipe acaba por revelar que será um strip com música. Noélia diz que um strip só lá fora pois têm de ter consciência de onde estão. Andrea diz que não tem mal nenhum mas Noélia insiste que não é sítio para andarem a tirar a roupa.
 

Ontem às 18:09
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

EM DESTAQUE

01:37

Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»

1ª Companhia
Ontem às 21:13
02:58

Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»

1ª Companhia
Ontem às 19:48
05:00

Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»

1ª Companhia
Ontem às 19:43
03:36

Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

1ª Companhia
Ontem às 19:35
05:13

Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

1ª Companhia
Ontem às 19:30
03:15

Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico

1ª Companhia
Ontem às 19:21