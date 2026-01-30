Na 1ª Companhia, Filipe diz aos colegas vai haver um espetáculo que tem vindo a preparar e também já tem algo pensado para a semana. Os concorrentes pedem dicas e Filipe acaba por revelar que será um strip com música. Noélia diz que um strip só lá fora pois têm de ter consciência de onde estão. Andrea diz que não tem mal nenhum mas Noélia insiste que não é sítio para andarem a tirar a roupa.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque
Na 1ª Companhia, Filipe diz aos colegas vai haver um espetáculo que tem vindo a preparar e também já tem algo pensado para a semana. Os concorrentes pedem dicas e Filipe acaba por revelar que será um strip com música. Noélia diz que um strip só lá fora pois têm de ter consciência de onde estão. Andrea diz que não tem mal nenhum mas Noélia insiste que não é sítio para andarem a tirar a roupa.
Ontem às 18:09
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
03:10
Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque
Ontem às 18:09
01:37
Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»
Ontem às 21:13
02:58
Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»
Ontem às 19:48
05:00
Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»
Ontem às 19:43
03:36
Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»
Ontem às 19:35
05:13
Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal
Ontem às 19:30
03:15
Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico
Ontem às 19:21
03:25
Digno de Hollywood! Filipe Delgado e Andrea Soares interpretam casal apaixonado: mas o beijo é interrompido
Ontem às 18:35
03:25
Beijos e ondulações! Filipe Delgado faz perguntas picantes a Nuno Janeiro e Soraia Sousa
Ontem às 18:34
02:16
Andrea Soares assume «fraquinho» por Instrutor Marques e revela: «Acho que ele tem medo de mim»
Ontem às 18:31
01:37
«Na barriga não!»: Filipe Delgado preocupado com a «suposta gravidez» de Noélia
Ontem às 16:13
06:51
Até o Comandante fica com medo! Recrutas fazem um «brilharete» na aula de boxe
Ontem às 15:56
01:27
1ª Companhia representada no funeral do militar que morreu no curso de operações especiais
Ontem às 14:37
03:05
«Bebé Companhia»: Recrutas têm suspeitas do sexo do "filho" de Noélia
Ontem às 14:20
04:29
Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega
27 jan, 18:41
02:36
Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»
27 jan, 18:24
01:23
Joana D'arc e Sara Santos implacáveis com Manuel Melo: «O que ele disse foi feio»
27 jan, 18:14
02:59
Soraia e Noélia debatem o rumo do programa. As recrutas fazem previsões sobre a próxima expulsão
27 jan, 16:20
06:43
Rapidez e persistência: estas palavras marcaram a avaliação de desempenho de Soraia Sousa
27 jan, 15:42
01:16
Andrea fora de si e o motivo é inacreditável
27 jan, 13:33
03:53
Sara Santos entra em pânico durante exercício de escalada
27 jan, 12:31
01:58
Exclusivo: As primeiras palavras de Rodrigo Castelhano após expulsão
27 jan, 01:22
00:53
Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas
26 jan, 14:29
04:15
Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
19 jan, 00:52
05:34
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
18 jan, 09:41
01:58
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
16 jan, 13:30
01:17
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
16 jan, 13:16
00:39
Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo
16 jan, 13:12
00:27
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
16 jan, 12:42
01:23
Motivação sem fim. Filipe Delgado puxa pela colega e a recruta "não se deixa ficar"
16 jan, 11:30
01:15
O que andou Filipe Delgado a fazer durante a madrugada? Esta recruta viu tudo e questionou o colega
16 jan, 09:00
01:11
Filipe Delgado começa o dia a falar do espírito de camaradagem: «Eu agradeço porque já estou a bater mal...»
16 jan, 08:48
04:18
"Festinha rija" na base! Os recrutas agradecem pelo momento que tanto esperaram
16 jan, 01:42
02:59
Nova versão de Rodrigo Castelhano? O recruta da semana promete dar tudo e os colegas temem mudança de atitude
16 jan, 01:13
04:29
«Você já morreu»: Filipe Delgado protagoniza mais um momento épico durante o treino
16 jan, 01:08
02:41
«É só para o cenário»: Instrutor é irredutível com Filipe Delgado e o recruta volta a "encher".
16 jan, 00:38
03:51
Atrito na base. Andrea e Noélia zangam-se e o motivo é insólito
15 jan, 21:42
04:23
Até “apita o comboio” teve! Recrutas arrasam na primeira “festinha” da base da 1ªCompanhia
15 jan, 19:38
10:05
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
15 jan, 15:50
02:09
Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»
15 jan, 15:00
02:01
O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado
15 jan, 12:55
08:02
Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado
15 jan, 12:23
07:39
Instrutor Marques desiludido com Soraia Carrega: «Você revelou uma atitude...»
15 jan, 12:16
03:08
Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim
15 jan, 01:04
03:22
Gratidão e esforço: recrutas rendidos ao Instrutor Joaquim
15 jan, 00:40
03:21
Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante
15 jan, 00:19
03:21
Andrea Soares e Rodrigo Castelhano no limite com Noélia: «Manda uma boquitas»
15 jan, 00:06
03:04
Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece
15 jan, 00:00
09:32
Noélia arrasa Kina: «Aquilo que ela fez com o Filipe não foi bonito»
14 jan, 23:30
07:56
Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis
14 jan, 22:20
03:19
Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»
14 jan, 21:57
03:48
Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta
14 jan, 21:40
01:42
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
14 jan, 17:10
04:53
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
13 jan, 15:25
01:00
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
12 jan, 16:46
01:37
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
12 jan, 15:51
01:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
12 jan, 15:31
00:42
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
12 jan, 12:45
02:42
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
12 jan, 11:56
02:36
Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado
12 jan, 00:53
02:55
No limite? Estas foram as primeiras palavras de Kina, após abandonar a 1ª Companhia
12 jan, 00:40