Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

Na 1ª Companhia, o Instrutor Marques despediu-se dos recrutas. As palavras que lhes proferiu foram arrepiantes e nenhum recruta conteve as lágrimas. No final, curvou-se perante os recrutas e fez 50 flexões em sua honra.Veja o vídeo.

A 1ª Companhia está na última semana e seis recrutas seguem para a final, onde vão disputar a vitória! Vote no seu favorito na app oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas :

