Na 1ª Companhia, o recrutas falam entusiasmados sobre o torneio de matraquilhos entre recrutas e instrutores que se avizinha. Filipe admite não perceber nada de futebol e diz que mais vale ser suplente. O cantor deixa os colegas surpreendidos com os seus conhecimentos bastante limitados sobre futebol.
Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total
Ontem às 19:32
02:00
Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total
Ontem às 19:32
01:01
Paixão platónica? Rui Freitas protagoniza «picardia» com a enfermeira... e acaba com sorriso tímido
Ontem às 18:38
02:38
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
Ontem às 11:10
03:36
Hilariante. Filipe Delgado e a enfermeira têm conversa digna de meme
Ontem às 01:28
01:23
Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos
9 fev, 13:27
01:24
Instrutor-chefe deixa mensagem a Noélia, que está em lágrimas: «Aqui ninguém cai»
9 fev, 10:25
02:33
Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor
6 fev, 19:37
04:07
Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal
6 fev, 19:30
01:58
Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»
6 fev, 16:01
04:49
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
6 fev, 15:55
01:15
Instrutor rasga os recrutas: «A vossa sorte é que isto foi só a caução»
6 fev, 15:27
03:41
De chorar a rir! Filipe Delgado confessa-se ao Instrutor Marques: «Comentei o seu físico»
6 fev, 14:06
01:19
Mãezinha do grupo! Noélia dá lições de vida aos recrutas e ninguém contém a gargalhada
6 fev, 13:35
01:01
Instrutor Andrade entra em picardias e ironias com os recrutas. E Filipe Delgado fica "aflito"
6 fev, 11:52
01:09
Piada de Rui Freitas cai mal ao Instrutor Andrade: e acaba em castigo pesado
6 fev, 11:21
01:48
De olhos a brilhar e sorriso rasgado! Filipe Delgado acorda em êxtase... por causa do filho
6 fev, 08:38
05:25
Nuno Janeiro lança piropo a Soraia Sousa: «É uma bela visão...»
6 fev, 01:15
03:28
Como nunca o viu! Filipe Delgado fica sem voz e de lágrimas nos olhos ao ler carta emocionante do marido
5 fev, 22:51
01:44
Inédito. Filipe Delgado "enche" depois de piscar o olho ao Instrutor Joaquim
5 fev, 21:36
07:00
Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme
5 fev, 21:33
02:25
Hilariante. Recrutas choram de tanto rir e o motivo é inusitado: a língua de Nuno Janeiro
5 fev, 19:18
01:35
Rui Freitas enche Joana D'arc de elogios e a recruta mostra-se frágil
5 fev, 18:38
03:41
«Assim é um orgulho ser vosso Comandante»: elogios aos recrutas, um lapso inesperado e uma farpa dirigida a Andrea
5 fev, 18:06
03:42
Hilariante. Filipe Delgado e Andrea Soares em êxtase com o corpo do Instrutor Marques: «Aquele V de vigor»
5 fev, 17:58
00:51
Hilariante. Recrutas e Instrutor choram de rir no treino e o motivo é inusitado
5 fev, 17:21
01:19
Taça erguida! Rui Freitas é reconhecido após ter a melhor pontuação na prova de precisão de aterragem
5 fev, 16:57
04:06
«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa
5 fev, 16:31
01:52
Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas
5 fev, 16:21
03:54
Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso
5 fev, 16:14
03:36
Recrutas boquiabertos. Comandante Moutinho é o primeiro a descer a torre de slide
5 fev, 16:03
01:31
Andrea Soares faz pergunta inusitada durante a instrução de paraquedismo e todos se riem
5 fev, 15:10
05:09
De saco de batatas às costas, Filipe Delgado agradece por mais um dia
5 fev, 12:37
04:21
Instrução sobre armamento e tiro: Recrutas têm primeiro contacto com armas
5 fev, 10:15
02:18
Nuno Janeiro lança boca aos colegas: «Vou abrir uma empresa de workshops para fazer camas»
5 fev, 09:42
01:11
Filipe Delgado lança "piropos" ao Instrutor Marques: «Peço desculpa aos mais sensíveis»
4 fev, 22:48
01:06
Filipe Delgado pede quarto secreto para receber «visita conjugal»: «Meta aí uma cunha»
4 fev, 22:46
04:28
Maria Botelho Moniz deixa os recrutas boquiabertos após confissão surpreendente
4 fev, 22:31
03:31
Chegou a hora de um dos momentos mais esperados: Instrução de Armamento
4 fev, 22:26
04:20
Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»
3 fev, 23:04
04:35
Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova
3 fev, 18:05
03:09
Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas
3 fev, 17:52
01:35
A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante
3 fev, 17:38
01:26
Momento Épico. Imitação de Manuel Melo deixa os recrutas a chorar de rir
3 fev, 17:07
03:00
Digno de meme. Soraia Sousa confunde nome de localidade com hierarquia militar
3 fev, 16:39
02:47
Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores
3 fev, 16:20
02:56
Uma bússola não chegou para orientar Filipe Delgado: «Chumbei, não é?»
3 fev, 16:05
10:06
Como manter o fogo? Recrutas recebem formação inesperada
3 fev, 11:37
04:20
Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia
3 fev, 09:37
01:13
Hilariante: Andrea Soares animada com visita na base
3 fev, 09:36
04:31
Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso
2 fev, 23:14
14:41
4 recrutas em risco! Saiba quem pode ser o próximo expulso da 1ª Companhia
2 fev, 23:02
03:43
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
2 fev, 17:59
02:23
Andrea Soares desfaz-se em lágrimas: «Odeio chorar...»
2 fev, 17:41
04:13
Caos instalado: Instrutor Joaquim revista cama dos recrutas
2 fev, 17:33
06:13
Risos sem parar: Recrutas aprendem a comunicar com senha e contrasenha e não conseguem controlar-se
2 fev, 16:57
01:03
«A disponível que diz não a todos»: Recrutas brincam com situação amorosa de Soraia
2 fev, 13:18
03:18
Instrutor Chefe não está para brincadeiras! Andrea começa o dia a encher e não é a única
2 fev, 09:21
09:35
Soraia Sousa emociona-se perante Maria Botelho Moniz depois de condecoração do Comandante Moutinho
2 fev, 00:28
01:37
Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»
30 jan, 21:13
02:58
Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»
30 jan, 19:48
05:00
Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»
30 jan, 19:43