Ontem às 22:12
Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Ontem às 16:14
Aos 81 anos, Lili Caneças «diz adeus» a uma das maiores paixões da sua vida

Ontem às 14:57
59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

Ontem às 12:42
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

Ontem às 12:38
Moreno e tatuado: Conheça o homem que roubou o coração a Joana Diniz

Ontem às 12:27
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Ontem às 12:15
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

Ontem às 11:18
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Ontem às 11:01
Apresentador da TVI implacável com críticas ao seu visual: «São capazes de tudo»

Ontem às 10:51
Cláudio Ramos mostra-se com visual totalmente diferente. E as fotos surpreendem

Ontem às 09:32
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

9 fev, 20:17
Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

9 fev, 20:00
Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

9 fev, 19:55
Insufláveis, trampolins e muita emoção: Assim foi a festa de aniversário da filha de Pedro e Marisa

9 fev, 19:32
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

9 fev, 19:05
Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

9 fev, 18:53
Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

9 fev, 16:57
Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total

Na 1ª Companhia, o recrutas falam entusiasmados sobre o torneio de matraquilhos entre recrutas e instrutores que se avizinha. Filipe admite não perceber nada de futebol e diz que mais vale ser suplente. O cantor deixa os colegas surpreendidos com os seus conhecimentos bastante limitados sobre futebol.
 

Ontem às 19:32
Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

8 fev, 15:14

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

7 fev, 23:23

«A televisão é apenas uma montra»: O desabafo tocante que mostra o lado mais íntimo de Cristina Ferreira

8 fev, 19:47

Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

8 fev, 18:32

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

8 fev, 18:20

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

7 fev, 22:09