A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

Há 12 min
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés
05:03

Há 12 min
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

Há 15 min
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10
03:39

Há 15 min
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

Há 23 min
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10
02:15

Há 23 min
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

Há 31 min
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»
06:02

Há 31 min
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»

Há 45 min
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara
03:25

Há 45 min
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara

Há 51 min
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”
04:28

Há 51 min
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia "saiu furada"

Há 1h e 5min
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Há 1h e 5min
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Há 1h e 22min
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»
02:58

Há 1h e 22min
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»

Há 1h e 30min
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»
02:42

Há 1h e 30min
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»

Há 1h e 38min
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»
04:33

Há 1h e 38min
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»

Há 1h e 40min
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz
01:12

Há 1h e 40min
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz

Há 1h e 50min
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João
02:57

Há 1h e 50min
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João

Há 1h e 56min
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?
10:50

Há 1h e 56min
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?

Há 1h e 56min
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela
02:10

Há 1h e 56min
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela

Há 2h e 8min
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»
07:06

Há 2h e 8min
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»

Há 2h e 18min
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»
02:16

Há 2h e 18min
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»

Há 2h e 26min
Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

Há 2h e 26min
Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

Há 2h e 34min
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»
05:25

Há 2h e 34min
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»

Ontem às 10:09
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

No Secret Story 10, Eva e Diogo entraram na casa mais vigiada do país como casal. Namoram há cinco anos e a concorrente de Ovar assume ser muito ciumenta, mas será que Diogo também o é? Eva acorda junto de Hélder no quarto oposto do namorado. 

A nova edição do Secret Story reúne um leque diversificado de concorrentes, com idades entre os 22 e os 36 anos, oriundos de vários pontos de Portugal e da Europa. Entre gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, a Casa recebe perfis marcados por percursos de vida intensos, desafios superados e ambições bem definidas. Há quem entre para provar o seu valor, quem queira dar visibilidade à carreira e quem veja no programa a oportunidade de mudar de vida.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem que não têm medo do confronto nem do julgamento público. Outros apostam na estratégia silenciosa, na energia contagiante ou no sentido de humor como armas principais dentro do jogo. Entre histórias de resiliência, sonhos adiados, carreiras reinventadas e paixões por concretizar, há ainda espaço para quem não fecha a porta ao amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante.

Com personalidades fortes, perfis carismáticos e objetivos claros, os novos concorrentes prometem uma edição intensa e imprevisível. Mais do que competir entre si, entram preparados para enfrentar uma Casa renovada, onde cada detalhe pode influenciar o rumo do jogo e onde só os mais estratégicos, autênticos e resistentes chegarão à vitória.

Ontem às 10:09
Ontem às 10:09
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Ontem às 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Ontem às 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Ontem às 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Ontem às 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

Ontem às 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Ontem às 00:46