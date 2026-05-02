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Acompanhe ao minuto
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Descrição

A ferver. Afonso é implacável com Juliana e Marisa Susana mas as concorrentes não se deixam ficar

No Desafio Final, os nomeados foram à casa de partida debater quem deve ou não permanecer na casa mais vigiada do país. Afonso assumiu que por ele todos podem sair, independentemente do nível de amizade que tem para com os colegas. Juliana e Marisa Susana arrasam o seu jogo e a discórdia instala-se. As trocas de farpas são constantes e as meninas não se deixam ficar.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final! 

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