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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

A ferver. Ana assume ter dúvidas em relação às intenções de Eva e Diogo e o clima fica tenso

No Secret Story 10, Ana admite a Eva considerar que entre Diogo e Eva pode haver uma estratégia que abos tenham planeado e que os leve a dividir o prémio caso um deles se sagre vencedor do programa. Eva chora ao ouvir as palavras duras da colega.

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