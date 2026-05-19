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Descrição

A ferver. Ana na mira de "todos": «Quando é que vais começar a pensar pela tua cabeça?»

No Secret Story - Desafio Final, durante a manhã, os concorrentes fazem a dinâmica da “Bagagem Perdida”. João Ricardo questiona Catarina se estivesse fora da Casa como comentadora, como olhava para a sua participação. A colega responde que se calhar não é uma das pessoas mais participativas, mas joga com o coração. Afirma que os protagonistas da Casa são sempre as mesmas pessoas e assume que ela própria, Luzia, Flávia e Ana são “mais apagadas”. Ana e Flávia não concordam. Ana afirma que a Catarina não se considera estratega e joga com o coração, mas ela veio com uma estratégia para a casa. Catarina nega, mas Sara reforça que a colega disse isso. João acusa Ana de ser um “gravador” e de limitar-se a reproduzir as ideias e pontos de vista expressos por Afonso. Catarina atira “hipocrisia” e diz que afinal a estratega não é ela. Catarina pergunta a Ana quando vai começar a jogar pela sua cabeça e as duas discutem.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

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