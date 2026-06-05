A ferver. Bruno é alvo de criticas durante a dinâmica dos polos opostos e a discussão escala

No Secret Story - Desafio Final, durante a atividade dos polos opostos, a Marisa considera que o Bruno não é jogador, está a passar férias na casa já que é o mais bronzeado e o concorrente atira “gostas?”. A Marisa não gosta da pergunta e acusa-o de ser ofensivo, mal educado, provocador e sujo. O Bruno pergunta se alguém quer comentar e ninguém o faz, apenas se riem dos comentários da Marisa. A Voz comenta que desta vez nem o Afonso tem comentários e o Bruno acusa-o de estar com receio de domingo dando origem a mais uma grande discussão com o Bruno a dizer que o Afonso é intriguista e leva e traz.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País