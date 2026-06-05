A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

No Secret Story - Desafio Final, Flávia pergunta ao Afonso se ele hoje não fala sobre a loiça por lavar e o Pedro aproveita logo a oportunidade para provocar. A Flávia irrita-se e os dois discutem já que na madrugada anterior o Afonso acordou a guia da semana para mostrar uma panela suja. De seguida, aparece a Liliana no quarto e o Pedro atira, "olha outra" e critica a maquilhagem da concorrente dizendo que está muito branca nos olhos. A Liliana acusa-o de criticar o seu corpo e o Pedro nega que o tenha feito com a intenção que a Liliana quer dar. A Liliana acaba por gritar que o Pedro não vale m**** nenhuma e o concorrente manda um beijinho com ar vitorioso.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País