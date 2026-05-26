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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

A ferver. Marisa Susana dispara em todas as direções e leva respostas à altura

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana não tem filtros para com Afonso, Bruno, Pedro Jorge, Leandro e Liliana e faz um ataque cerrado aos colegas. Todos lhe respondem à altura e a discussão explode.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

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