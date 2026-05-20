A ferver. Marisa Susana na mira das colegas: «Focaste-te em ti e só em ti»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia diz-se certa de que a situação entre Catarina e Marisa Susana vai ser tema no Especial com Cristina Ferreira. Os concorrentes do quarto Marrocos, que ainda não sabem o que se passou gozam com a situação. Flávia passa-se e a discussão ecoa. Flávia e Catarina passam-se com a colega e acusam-na de se ter aproveitado da situação e de só pensar nela própria.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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