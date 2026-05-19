A ferver. Pedro Jorge "perde a cabeça" durante o almoço e abandona a refeição

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo questiona Pedro e Leandro qual é o top 5 da Casa para cada um. Os dois acabam por dar a mesma resposta: João Ricardo, Afonso, Sara, Liliana e Pedro Jorge. À porta do restaurante encontra-se Sara que fica surpreendida ao ouvir o seu nome. Ao ouvir a resposta, João Ricardo afirma que ainda vão ficar amigos por pensarem da mesma maneira. Leandro diz que há vários tipos de jogadores e considera João Ricardo e Afonso são manipuladores. Já Pedro, é o “jogador armadilhas” que planta armadilhas para receber atenção. Pedro Jorge afirma que para João Ricardo a Liliana não pode sair pois é uma peça fundamental no seu jogo. A forte discussão entre Pedro e Liliana na Cadeira Quente volta a ser tema e Pedro diz que isto é uma “cabala” contra ele. João Ricardo promove um brinde “à cabala”. Pedro assume que fazia sentido levar “2 pares de estalos pois está num jogo”. O caos "instala-se" no almoço e Pedro acaba por pedir para abrir a porta do Restaurante. João diz que ele está a fazer o “filme”. João grita “isto é uma cabala” e remata “acaba mal este almoço”.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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