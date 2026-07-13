VÍDEO SEGUINTE Descrição À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões No Big Brother Verão, Afonso conquista a liderança e a prova é de chorar a rir. Veja tudo. Há 3h e 57min Últimos Ver todos Últimos Ver todos 08:30 À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões Há 3h e 57min 02:05 Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem» Há 3h e 36min 09:54 Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem Há 3h e 37min 03:35 Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face Há 3h e 50min 03:53 Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo Há 3h e 54min 01:59 A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro Hoje às 00:11 04:18 Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes" Hoje às 00:10 02:00 Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total Hoje às 00:05 01:55 A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão Hoje às 00:03 01:28 Pai de Raquel defende a filha com "unhas e dentes": «Ninguém lhe vai voltar a levantar a mão» Ontem às 23:43 02:55 Maria Botelho Moniz deixa Raquel a chorar de felicidade no pós curva da vida. Saiba o motivo Ontem às 23:41 06:56 Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me» Ontem às 23:39 04:37 Inaugurado o quarto secreto: Mariana Sá e Miguel vão estrear nova divisão da casa com uma noite a sós Ontem às 23:29 04:37 'Big' faz Proposta de milhões a Mariana Sá e Miguel: «Querem ter uma noite só para vocês?» Ontem às 23:28 04:24 Inédito! O Quarto Secreto está de volta e irreconhecível. Descubra tudo Ontem às 23:24 02:55 A diferença não deixou margem para dúvidas. Descubra quem é o primeiro salvo da noite Ontem às 23:18 02:52 Liderança avaliada: Este é o desfecho da semana da líder. E Afonso tem algo a dizer Ontem às 23:14 07:26 Amigas de relações cortadas? Joana e Tatiana têm despique em direto: «Eu reclamo (...) temos pena!» Ontem às 23:13 01:34 A caminho da Casa da Avó, Pedro surpreende com declaração a pessoa especial: «Amo-a muito» Ontem às 23:04 07:17 Joana recebe missão polémica e coloca Pedro e Mariana Sá no centro dos rumores Ontem às 22:43 01:29 Votação aberta! Na prova semanal os concorrentes devem pedalar ou remar? Ontem às 22:43 06:20 Concorrentes "invisíveis" escolhem que consideram que são os "turistas". Descubra as consequências Ontem às 22:32 04:06 Maria Botelho Moniz anuncia um regresso icónico. Veja o momento Ontem às 22:00 07:03 Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno 11 jul, 12:36 01:10 Íris e Afonso mais próximos do que nunca. E este gesto não passou despercebido 11 jul, 11:22 05:13 Raquel confronta Nuno e pergunta-lhe se ele acha que ela é tóxica. A resposta surpreende e Raquel passa-se 11 jul, 11:00 05:21 «Isso sim é um ato de egoísmo»: João Ventura e Ana Luísa revoltam-se ao saber que alguém quebrou as regras e usou as máquinas 11 jul, 10:16 03:20 João Ventura e Joaquim discutem ao acordar. Mas tudo termina de forma inusitada 11 jul, 10:13 03:19 O amor está no ar? Mariana Sá e Miguel falam sobre um «futuro apaixonado» 11 jul, 01:05 07:04 Acabaram os problemas no paraíso? Nuno e Raquel de volta aos braços um do outro 11 jul, 01:00 02:41 Vanessa fica preocupada com a falta de comida e dispara em todas as direções 11 jul, 00:59 02:22 «Ela quebrou a regra por um cigarro?»: Mariana Sá fica chocada com atitude de Sara 11 jul, 00:19 02:09 Concorrentes na má língua. O assunto é Pedro e a opinião é unânime: «Carrega no botão e sai» 10 jul, 23:37 02:48 Cada vez mais próximos, Miguel não esconde o medo de perder Mariana Sá: «Podes-te fartar» 10 jul, 23:11 02:04 «Tóxica, não me cabe»: Pedro arrasa Sara e recebe apoio de Joana 10 jul, 23:08 04:08 Mariana Salgueiro desabafa com Tatiana: «Não estou arrependida mas as pessoas podem-me achar egoísta» 10 jul, 23:00 02:57 Mariana Sá provoca Pedro em relação a Sara: «Será que vais dormir bem hoje?» 10 jul, 20:53 04:32 Afonso diz onde e o que faria num date com Íris e aproveita para lançar uma indireta à colega 10 jul, 19:47 03:25 Concorrentes escondem comida e o motivo é a falta de racionamento: «É para o bem de todos» 10 jul, 19:29 01:46 João Ventura "arrasa" Vanessa e Raquel: «Vou manchar a vossa imagem» 10 jul, 19:25 01:50 Afonso faz partilha tensa com os colegas: «Tive uma paragem cardíaca...» 10 jul, 19:14 01:55 Nuno é uma "pedra no sapato" para Raquel? A concorrente assume que não queria ter encontrado "alguém especial" no jogo 10 jul, 18:39 06:09 Depois de reagir à polémica com Mariana Sá, Hugo envia um "recado" à concorrente 10 jul, 18:04 06:09 Hugo expõe toda a sua verdade em relação à história com Mariana Sá: «Ela perseguia-me» 10 jul, 18:04 01:26 Inédito. Em direto, Hugo assiste a todas as imagens de Mariana Sá a falar sobre si 10 jul, 17:57 03:39 Mariana Sá arrasa Sara e não tolera o facto de a concorrente ter impossibilitado os colegas de dormir 10 jul, 17:56 05:12 Conversa tensa. Nuno é implacável com Raquel: «Não me quero abrir porque não sei se quero...» 10 jul, 17:52 02:31 Desesperadas por tabaco, Vanessa e Sara negoceiam o preço a pagar por fumar. E as apostas surpreendem 10 jul, 17:46 03:19 Joana e Ana Luísa têm acesso à casa principal mas Afonso fica de fora da equação. Veja a reação 10 jul, 17:44 04:00 Sara não suporta a falta do tabaco e negoceia com o Big depois de ameaçar desistir 10 jul, 17:40 05:24 Pedro como nunca antes visto: o concorrente passa-se com os colegas e a discussão explode 10 jul, 17:16 01:56 Raquel deixou alguém fora da casa? A concorrente choca ao dar a entender que sim 10 jul, 17:09 01:43 Hugo não cala a revolta e desmente a confissão de Mariana Sá: «É de baixo nível...» 10 jul, 17:07 01:58 Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém» 9 jul, 19:42 03:48 Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações 9 jul, 19:41 02:50 Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível 9 jul, 19:35 02:54 Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10 9 jul, 19:32 02:54 Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão 9 jul, 19:31 04:03 Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo» 9 jul, 19:29 03:36 Reações à licitação total do valor do prémio deixa estes concorrentes surpreendidos: «Não ativaram o modo jogo» 9 jul, 19:24 03:50 Desiludida com a colega, Mariana Sá acusa Sara de estar "de peito cheio" 9 jul, 19:21