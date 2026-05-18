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Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»

Na cadeira quente após a gala do Secret Story – Desafio Final, o ambiente explodiu com uma forte discussão entre Pedro Jorge e Liliana. A concorrente dirigiu várias acusações ao jogo do colega, levando-o a responder e a acusá-la também de ter segundas intenções na sua abordagem: «A Liliana é a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos e a querer brincar comigo». Ao ouvir os comentários, Liliana perde as estribeiras, levanta-se em lágrimas e tenta atirar-se a Pedro Jorge, tendo de ser separada por Bruno Simão e João Ricardo.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala:

A gala de ontem do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por confrontos intensos, expulsões inesperadas e momentos de grande emoção dentro e fora da casa.

Marisa regressou à casa para um frente a frente tenso com Liliana, enquanto Fábio confrontou Pedro Jorge, num reencontro carregado de acusações e emoções à flor da pele. Já Daniela tornou-se na primeira expulsa da noite, abandonando a competição numa gala repleta de reviravoltas.

Um dos momentos mais polémicos aconteceu quando Ricardo João foi castigado pela Voz, recebendo uma nomeação direta após ter revelado aos colegas que era o cúmplice da Voz. Mais tarde, a noite trouxe ainda uma nova ronda de nomeações e ficaram em risco Ricardo João, João Ricardo e Leandro.

No estúdio, após a expulsão, Daniela e Leomarte protagonizaram um momento de enorme tensão, trocando acusações muito fortes em direto, deixando Cristina Ferreira surpreendida com o clima entre os dois. Já dentro da casa, Afonso emocionou-se e acabou por chorar depois de alguns colegas insinuarem que existiria algo entre ele e Ana, tema que fez o ambiente da gala explodir.

Pedro Jorge conseguiu destacar-se na prova da imunidade e garantiu proteção para a próxima semana. Contudo, as surpresas não ficaram por aqui: Ricardo João acabou por ser o segundo concorrente expulso da noite, depois de enfrentar a decisão do público.

Acompanhe tudo o que acontece na casa aqui

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