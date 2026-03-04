Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»

Ao Minuto

Há 12 min
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
04:20

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

Há 32 min
O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 50 min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 51 min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 53 min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 55 min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 1h e 3min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 1h e 13min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 1h e 24min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 1h e 38min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 1h e 40min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 1h e 40min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 1h e 43min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 1h e 54min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Há 1h e 55min
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Há 1h e 56min
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
06:16

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro

Há 2h e 8min
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
05:16

Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»

Há 2h e 25min
Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»

No Secret Story 10, Sara foi desafiada pela Voz a dividir a casa em dois grupos: os fortes e os fracos. A dinâmica gerou discórdia Veja todas as reações.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Hoje às 00:45
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
1

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
2

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 2h e 26min
3

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00
4

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 3h e 57min
5

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 2h e 57min
6
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Secret Story
Hoje às 01:20
7

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 2h e 57min

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 3h e 57min

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16