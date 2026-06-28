Adora futebol e gosta pouco de trabalhar. Fique a par do "pavio curto" de Mariana Sá

No Big Brother Verão, Mariana Sá é Rececionista numa clínica de nutrição, Mariana estudou Direito durante três anos, mas acabou mudar de direção. Frontal, divertida e imprevisível, assume que tanto pode estar a rir como a discutir. Adora dar nas vistas e não tem medo de enfrentar quem considera injusto. Acordar cedo é para si uma tarefa difícil bem como arrumar as suas roupas. De gargalhada fácil, afirma que nasceu para marcar presença.