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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Afinal, o que se passou entre Sara e Catarina? As concorrentes explicam tudo e o clima ferve

No Secret Story - Desafio Final, Sara e Catarina expõe toda a polémica que deteriorou a amizade entre ambas. Catarina acusa Sara de ter sido falsa, de ter falado mal dela e de "espetar" a facada nas costas em todas as oportunidades. Sara não cala a revolta perante a ausação e justifica todas as atitudes sobre as quais foi sujeita. A discussão sobe de tom.

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