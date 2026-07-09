Afonso coloca os pontos nos i's com Tatiana e mostra um lado nunca antes visto

No Big Brother Verão, Tatiana e Afonso procuram resolver os assuntos pendentes entre eles pois Afonso afirma que não esperava essa atitude de Tatiana. A colega responde que quer chegar à final com Joana, Borris, com todos os concorrentes que partilhou a Casa da Avó na primeira semana. Afonso assume que Tatiana o magoou e que não esperava isso. O concorrente diz que prefere que a colega seja verdadeira com ele para o bom e para o mau. Tatiana emociona-se ao ouvir o concorrente que reforça que neste momento não sabe se pode ou não contar com Tatiana.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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