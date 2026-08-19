Afonso tem atitude honrosa e o elogio do Big leva a uma grande salva de palmas

No Big Brother Verão, Afonso assume que Tatiana merece ganhar o prémio final, embora não concorda com o jogo da colega. O Big elogia o fairplay e o concorrente acaba a ser aplaudido pelos colegas.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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