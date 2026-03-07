«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Ao Minuto

Há 15 min
Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»
03:42

Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»

Há 30 min
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
03:31

Hélder desaba em lágrimas num momento delicado

Há 56 min
Diogo perto de vários segredos? Concorrentes incrédulos com teorias do colega
10:40

Diogo perto de vários segredos? Concorrentes incrédulos com teorias do colega

Há 3h e 37min
João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz
05:05

João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz

Há 3h e 37min
Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina
05:05

Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina

Há 3h e 38min
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

Há 3h e 42min
Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza
05:34

Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza

Há 3h e 42min
João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»
05:34

João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»

Há 3h e 48min
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
08:36

«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

Há 3h e 56min
Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»
02:15

Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»

Há 3h e 56min
Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»
02:15

Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»

Hoje às 18:37
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente
07:01

João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente

Hoje às 18:34
«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados
01:17

«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados

Hoje às 18:30
«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto
01:53

«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto

Hoje às 18:29
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»
07:17

João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»

Hoje às 18:28
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»
07:17

João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»

Hoje às 18:07
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Hoje às 17:51
Segredo em risco? Catarina faz provocação que deixa Diogo em alerta máximo: «Dormir com a Eva?»
01:01

Segredo em risco? Catarina faz provocação que deixa Diogo em alerta máximo: «Dormir com a Eva?»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

No Secret Story 10, Hugo volta a fazer investida em Sara. Veja o momento de grande cumplicidade entre os dois concorrentes.

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas. Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Hoje às 18:07
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Ontem às 14:15
1

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ontem às 14:20
2
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

Secret Story
Há 3h e 38min
3
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Secret Story
Hoje às 18:07
4

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

5 mar, 11:25
5
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

Secret Story
Hoje às 11:14
6
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Secret Story
Hoje às 18:07
7
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

Secret Story
Há 3h e 38min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

5 mar, 15:52

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

4 mar, 14:34

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

4 mar, 15:34

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

5 mar, 12:24

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

4 mar, 11:48

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

5 mar, 10:43