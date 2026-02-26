Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Ao Minuto

Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva
Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva

Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida»
Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida»

«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos
«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos

Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo
Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo

«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um
«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um

Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido
Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido

Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação
Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação

Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João
Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João

«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender
«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender

Ana desfez-se em lágrimas: «Não sei quantas vezes tive de mudar de vida»
Ana desfez-se em lágrimas: «Não sei quantas vezes tive de mudar de vida»

Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Olhos nos olhos, Hélder sussurra conselhos a Ricardo João
Olhos nos olhos, Hélder sussurra conselhos a Ricardo João

Facadas nas costas da “namorada”: Ricardo João arrasa Ana
Facadas nas costas da "namorada": Ricardo João arrasa Ana

Ricardo João espalha falhas de Ana pela casa: «eu já fui gerente…»
Ricardo João espalha falhas de Ana pela casa: «eu já fui gerente…»

Ricardo João intensifica críticas contra Ana. E esta tem reação inédita
Ricardo João intensifica críticas contra Ana. E esta tem reação inédita

Ricardo João enfrenta Ana para a criticar forte e feio
Ricardo João enfrenta Ana para a criticar forte e feio

Vão carregar no botão? Há concorrentes próximos da verdade «Tenho o meu namorado na casa…»
Vão carregar no botão? Há concorrentes próximos da verdade «Tenho o meu namorado na casa…»

Concorrentes acordam mais cedo para ‘cortar na casaca’ dos colegas. Veja tudo
Concorrentes acordam mais cedo para 'cortar na casaca' dos colegas. Veja tudo

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

No Secret Story 10, Eva percebeu que Hugo tem algum tipo de atração por ela e sentiu-se na necessidade de colocar tudo em pratos limpos.

A história do Secret Story entra numa nova fase com a estreia da décima edição. Depois de dez temporadas marcantes, o reality show apresenta uma Casa totalmente renovada, reinventada após uma transformação profunda que promete surpreender concorrentes e telespectadores. 

O icónico espaço onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi alvo de uma remodelação integral. O resultado é uma Casa moderna, impactante e cheia de elementos inesperados, pensada para potenciar o suspense e intensificar a experiência do jogo. 

Nesta nova edição, cada divisão assume-se como um destino diferente, cada ambiente proporciona uma vivência única e cada detalhe esconde pistas que podem influenciar estratégias. A Casa transforma-se num cenário dinâmico, quase vivo, que acompanha e condiciona o percurso dos participantes. 

Mais do que um espaço físico, a Casa torna-se protagonista. Observa os movimentos dos concorrentes, reage às suas decisões e interfere na narrativa do jogo. Há elementos surpreendentes espalhados pelos vários recantos, desde estruturas misteriosas que revelam segredos até passagens ocultas que podem mudar o rumo da competição. 

O Secret Story 10 promete, assim, uma experiência inédita, onde os concorrentes competem entre si, mas também enfrentam um novo e imprevisível adversário: a própria Casa. 

Ontem às 10:37
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46