Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa

Há 28 min
Há 28 min
Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há 1h e 2min
Google destaca feito inédito da TVI com reality shows

Google destaca feito inédito da TVI com reality shows

Há 1h e 16min
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Há 1h e 36min
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
03:58

Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir

Há 1h e 40min
Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
01:52

Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»

Há 2h e 12min
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
05:32

Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores

Há 2h e 16min
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
05:29

Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso

Há 2h e 19min
Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»
10:13

Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»

Há 2h e 27min
Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»
11:32

Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»

Há 2h e 43min
Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas
09:18

Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas

Há 2h e 51min
Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»
03:31

Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»

Há 2h e 58min
«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana
04:02

«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana

Hoje às 01:03
Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara
02:57

Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara

Ontem às 22:52
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
02:35

Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna

Ontem às 22:43
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
01:20

«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna

Ontem às 22:40
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»
01:44

Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»

Ontem às 22:32
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
01:44

«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto

Ontem às 22:19
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna
01:18

«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna

Ontem às 11:15
Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa

No Secret Story 9, uma nova pista surpreendeu os concorrentes e colocou Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa. A imagem que duas pulseiras de maternidade de bebés recém-nascidos apareceu no plasma e uma maquete de uma casa apareceu por trás do espelho do corredor. Como sabemos, estas pistas são relativas aos segredos do casal («A mãe dos meus filhos está na casa», o segredo de Pedro; «O meu marido está na casa», o segredo de Marisa). Ana chegou mesmo a questionar Pedro, ao olhar para a imagem do plasma: «Tu és da família da Marisa?». Veja a reação.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

Ontem às 11:15
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26
1

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Ontem às 11:08
2

'Notícia de última hora': Bárbara Parada confirma separação de Francisco Monteiro

Ontem às 10:24
3

Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

Ontem às 12:52
4
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Secret Story
Ontem às 15:25
5
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Secret Story
Ontem às 15:25
6
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Secret Story
Ontem às 13:30
7
05:34

Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa

Secret Story
Ontem às 11:15
8
'Notícia de última hora': Bárbara Parada confirma separação de Francisco Monteiro

Ontem às 10:24
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Secret Story
Ontem às 13:30

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

Secret Story
1 dez, 16:56
01:55

Com a luz acesa e à vista de todos. Liliana e Fábio trocam carinhos debaixo dos lençóis

Secret Story
1 dez, 08:48
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Secret Story
Ontem às 15:25