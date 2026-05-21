Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara

No Secret Story - Desafio Final, o almoço da sensatez começa e Catarina relembra João Ricardo que quando comentaram juntos, muitos comentadores disseram que se João estivesse numa Casa com Sara ia apaixonar-se pela colega e questiona João se está a usar isso como guião. O colega responde que não mas relembra que toda a gente sabe que ele achava um “piadão” à Sara. Já Catarina, diz que ele não gostava da Sara como jogadora e João ironiza e, às páginas tantas, ainda diz que tinha vergonha de ser como ela. João diz que tinha vergonha da forma como ela se dirige às pessoas e diz que tem, de facto, vergonha da forma como entrou e como é incoerente. Catarina diz ser a antagonista de várias pessoas e João Ricardo diz que isto deve ser o “Comedy Club”. Catarina acaba por escolher Ana e assume que até sair do programa vai ser a pessoa com quem vai ter mais discussões e picardias. Tanto Ana como Sara ouviram o almoço do lado de fora do Restaurante.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui