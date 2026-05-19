Alvoroço noturno! Concorrentes são acordados de forma inusitada e a confusão instala-se

No Secret Story - Desafio Final, de madrugada, João Ricardo acorda e pede a Ana para bater nas paredes de modo a afastar os pássaros do Jardim. Depois, levanta-se e bate imenso nas paredes do Quarto Marrocos, o que acordou de sobressalto os colegas do outro quarto. Depois de várias perguntas e suposições, Sara revela que foram os concorrentes do Quarto Marrocos a bater nas paredes. Luzia afirma que este comportamento era digno de sanção e Liliana mostra-se incrédula pois é muito comum ouvirem pássaros. Entretanto, Bruno isola-se no Exterior e revela que as saudades das filhas estão a apertar.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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