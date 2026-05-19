«Amigos assim? Foi o que ele foi para mim»: Marisa Susana e Leandro desentendem-se e o motivo é Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, Marisa afirma que "lá fora" o Leandro tinha "tanta voz para falar e aqui não te ouço a falar," mas as suas últimas atitudes perante Pedro só dão vontade de rir. Leandro explica que não comenta os comportamentos de Pedro para não lhe dar novamente a vitória e atira que sabe lidar com o colega. Ana concorda com Leandro e explica a Marisa que não dar ênfase a Pedro pode fazer parte da sua estratégia. Leandro diz que tem inteligência emocional e que "não precisa de constatar coisas óbvias". Marisa afirma que está a ter um deja vu com os conselhos que Leandro lhe está a dar

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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