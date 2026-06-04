Amizade em causa? Liliana não esconde o desagrado com as atitudes de Leandro:«Só te fica mal»

No Secret Story - Desafio Final, Pedro, Marisa e Leandro conversam e quando Flávia chega acha que estão a falar dela. Os colegas esclarecem que não era ela o tema e Leandro ainda lhe diz que a isso se chama “procura ativa”. Leandro segue para o quarto, onde está Liliana e diz-lhe que ela é uma vergonha nas limpezas, já que não limpou a casa de banho. Liliana não gosta do comentário e, em confessionário, diz que gosta muito do Leandro, são amigos, mas na Casa deixa-a de pé atrás porque não precisa de vir fazer este jogo com ela, com tantos concorrentes na Casa. Já Leandro, diz que foi uma brincadeira mas tudo aproveitam para jogo.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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