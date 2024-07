Amor no ar? Entre beijinhos e carinhos, Diogo Marcelino revela sobre Mafalda Diamond: «Já nos conhecíamos lá fora»

Já a sós com a Mafalda, o Diogo desculpa-se pelo seu descuido durante o desafio de usar saltos altos. A mais nova acredita que o Diogo não agiu por mal e o concorrente admite estar arrasado. No abrigo, o Diogo revela querer sujeitar-se a um dilema para recuperar as malas da amiga. Ao mesmo tempo, na sala, o Nelson admite sentir-se culpado por ter sido o primeiro a desistir de prolongar o desafio de usar saltos altos. Na cozinha, o David Diamond constata que membros da equipa contrária à da Mafalda se sujeitaram ao desafio, condenando que tenha sido o Diogo, amigo da concorrente, a boicotar a prova. A Bernardina acaba por se emocionar, sentindo-se culpada por ter alertado o Diogo para o facto de não estar de saltos altos.