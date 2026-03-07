Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

Ao Minuto

Há 3 min
Já há ciúmes? Catarina faz pergunta aguçada a Norberto: «Quem é que tu querias?»
02:54

Há 55 min
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Há 1h e 26min
Sara passa óleo no corpo de Hugo e aproximação não passa despercebida
02:15

Há 1h e 41min
Segredo em risco? Sara manda boca a Eva: «Ficavas um pouco triste por o Diogo...»
07:19

Há 1h e 41min
Liliana atira a Diogo: «Ficaste incomodado por ela dormir com outro»
05:05

Há 1h e 48min
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

Há 2h e 37min
A ferver. Excessos à mesa levam a acesa discussão: «Há pessoas que nem comeram!»
07:12

Há 2h e 38min
«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

Há 3h e 22min
Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...»
02:00

Há 3h e 26min
Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém»
02:20

Há 3h e 45min
Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora»
01:34

Há 3h e 58min
Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto
01:18

Hoje às 13:16
Hugo aposta todas as fichas em Sara e esta expõe tudo: «Quero ver se beijas bem»
03:12

Hoje às 13:00
Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...»
03:12

Hoje às 12:49
Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Hoje às 12:05
Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

Hoje às 12:02
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade
03:49

Hoje às 11:59
As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Descrição

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

No Secret Story 10, Eva aproveitar um momento a sós no quarto com Diogo para lhe dar alguns carinhos. Os dois acabam por trocar beijinhos na cama.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Hoje às 11:14
