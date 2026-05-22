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Descrição

Ana acertou o segredo da semana, mas os colegas não calam a revolta e a Voz intervém. Descubra tudo

No Secret Story - Desafio Final, Ana está convicta de que sabe o segredo da semana: "Todos os dias às 20h surge uma mensagem na orelha". Os colegas estão com dúvidas sobre como foi registado o segredo e a respetiva ordem. Também nenhum deles considerou a teoria da colega válida. E a surpresa foi grande.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui
 

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