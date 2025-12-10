O segredo de Pedro acaba de ser revelado. O momento – dos mais aguardados de sempre de uma edição do Secret Story, acaba de acontecer no Especial desta noite, dia 10 de dezembro de 2025. E foi épico. Inês carregou no botão e acabou com o segredo mais badalado de sempre.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ontem às 21:53
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ontem às 21:53
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
9 dez, 22:31
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
9 dez, 22:18
03:29
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
9 dez, 20:07
02:59
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
9 dez, 19:47
03:10
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»
9 dez, 19:39
10:07
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
9 dez, 17:00
06:22
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
9 dez, 12:21
01:40
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
4 dez, 16:32
02:15
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
4 dez, 15:40
01:26
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
4 dez, 15:25
11:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
4 dez, 13:30
05:34
Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa
4 dez, 11:15
02:16
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
1 dez, 22:11
02:03
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
1 dez, 22:09
01:20
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
1 dez, 16:56
02:41
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
1 dez, 12:16
01:55
Com a luz acesa e à vista de todos. Liliana e Fábio trocam carinhos debaixo dos lençóis
1 dez, 08:48
03:45
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
1 dez, 00:29
05:50
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro
1 dez, 00:26
06:37
Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan
1 dez, 00:10
01:42
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
1 dez, 00:04
04:21
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
25 nov, 22:06
04:21
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
25 nov, 22:05
04:21
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
25 nov, 22:05
03:50
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
24 nov, 00:38
01:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
24 nov, 00:29
03:44
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
24 nov, 00:18
02:58
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
23 nov, 22:07
04:02
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
20 nov, 02:43
02:48
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
19 nov, 23:13
04:16
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
19 nov, 10:18
02:03
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
12 nov, 11:22
04:27
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
12 nov, 00:55
01:13
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
11 nov, 23:43
04:35
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
11 nov, 23:00
01:23
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
11 nov, 22:28
01:26
Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
9 nov, 23:06
02:18
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
6 nov, 10:42
01:56
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
6 nov, 08:28
03:59
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
5 nov, 17:38
18:45
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
3 nov, 00:53
03:39
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
2 nov, 23:06
03:45
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
2 nov, 11:24
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
26 out, 22:15
02:51
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
23 out, 18:25
05:02
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
23 out, 17:46
03:37
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
17 out, 12:23
07:25
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
17 out, 12:13
05:09
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
17 out, 01:21
09:26
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
16 out, 22:10
07:16
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
14 out, 18:50
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
14 out, 17:19
04:36
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
13 out, 09:10
03:02
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
13 out, 08:26
03:00
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
10 out, 08:31
07:19
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
8 out, 22:31
01:59
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
8 out, 19:12
04:00
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
8 out, 18:35
04:42
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
6 out, 00:47
03:04
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
6 out, 00:08