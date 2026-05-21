No Secret Story - Desafio Final, Luzia conta a Liliana que Ana quis fechar a torneira da Casa de Banho para ouvir a conversa do quarto entre Catarina e Liliana. A colega ri-se e revela que no SS 09 a Ana não conseguiu criar a mínima ligação efetiva com alguém. Depois, Liliana diz a Catarina, com Leandro presente, que ele se está a afastar porque teme ficar mal visto fora da Casa. Já Leandro, diz que os dois não precisam de andar grudados. Liliana argumenta que Ana é a nova melhor amiga dele. Leandro nega que alguma vez tenha sido amigo dela.
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Descrição
Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
Há 5 min
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Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
Há 5 min
01:10
Inédito. Jéssica Vieira elogia fortemente Afonso e acrescenta: «Gosto da aliança com o Pedro Jorge. É a primeira vez que ele é o Afonso»
Há 11 min
03:04
"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso
Há 12 min
08:43
Fábio admite cenário de saída de Liliana: «Ela não está bem neste momento»
Há 15 min
08:43
Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final
Há 15 min
03:18
Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa
Há 51 min
04:37
Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar
Há 58 min
03:18
Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»
Há 1h e 5min
01:38
Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada
Há 1h e 10min
03:16
Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades
Há 1h e 31min
04:10
Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara
Há 1h e 40min
04:34
João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»
Há 1h e 45min
02:57
Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»
Há 1h e 52min
09:37
A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»
Há 1h e 59min
09:48
Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas
Há 2h e 11min
01:15
Sem margem para dúvidas. Bruno escolhe a Ilha da Lealdade e assume que é sempre a sua primeira escolha
Há 2h e 11min
07:08
Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala
Há 2h e 21min
05:16
Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»
Há 2h e 31min
03:45
Bruno faz atividade de Liliana e Marisa Susana lança-lhe uma "farpa" certeira: «É só para ficar bem na fotografia»
Há 2h e 48min
02:24
Em prantos. Catarina isola-se do grupo e chora na casa de banho: «Fiz as escolhas erradas...»
Ontem às 22:49
02:01
Pista do segredo da semana leva os concorrentes a formular teorias: «Temos que ir à orelha...»
Ontem às 22:33
02:44
Depois de lançar uma farpa sobre a salvação de Bruno, Leandro assume: «Eu sei de umas coisinhas...»
Ontem às 22:30
03:13
As reações fizeram-se sentir. Bruno é o primeiro salvo e a casa ficou em choque
Ontem às 22:24
01:03
Noite de salvação. Com 43% dos votos, este concorrente foi salvo e a diferença é considerável
Ontem às 22:20
03:48
De amigas e antagonistas. Sara e Catarina de costas voltada e as acusações são graves: «És mentirosa»
Ontem às 22:19
06:59
Afonso e Liliana não se entendem. João Ricardo e Pedro Jorge metem-se na conversa e tudo descamba: «Eu acho piada...»
Ontem às 22:13
03:36
Afonso e Liliana lançam indiretas de peso um ao outro e a discórdia sobe de tom: «Estás-te a esticar»
Ontem às 22:05
05:00
Momento tenso entre Marisa Susana e Bruno acaba em "comédia" em direto: «Ninguém me leva a sério»
Ontem às 22:01
03:22
"Guerra reaberta" entre Marisa Susana e Bruno: «Vieste limpar a tua imagem e só estás a sujar mais»
Ontem às 21:56
01:39
A ferver. Marisa Susana na mira das colegas: «Focaste-te em ti e só em ti»
Ontem às 20:50
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Partilha "secreta" de Catarina está a ser tema e a discussão faz-se ecoar no jardim
Ontem às 20:40
04:03
Marisa Susana passa-se com Pedro Jorge: «Estás a ocupar o meu lugar só para aparecer»
Ontem às 20:27
03:55
Voz dá desafio muito especial aos concorrentes, que vai surpreender tudo e todos
19 mai, 23:54
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«Controlar a impulsividade e agressividade»: Bruno faz uma partilha sobre a evolução pessoal e assume-se orgulhoso
19 mai, 20:22
12:20
Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»
19 mai, 20:12
02:52
Luzia não hesitou e escolheu a porta do orgulho: «Nunca mostrei aquilo que não sou»
19 mai, 20:07
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Ana e Liliana não se entendem e as palavras são duras: «Não está preparada, não tem cabeça para estar aqui»
19 mai, 20:02
04:36
Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»
19 mai, 19:45
06:03
A ferver. Ana na mira de "todos": «Quando é que vais começar a pensar pela tua cabeça?»
19 mai, 19:34
03:10
Inédito. Luzia dá aula de dança contemporânea e o momento é de rir às gargalhadas
19 mai, 19:26
04:03
Catarina Miranda reage à polémica em torno de uma possível aproximação entre Ana e Afonso: «Eu tenho medo...»
19 mai, 19:19
04:10
Afonso acusa Liliana de ser a pessoa mais irritante da casa e a concorrente responde-lhe à letra
19 mai, 19:13
03:30
Alvoroço noturno! Concorrentes são acordados de forma inusitada e a confusão instala-se
19 mai, 19:06
04:32
João Ricardo e Sara fazem um pacto arriscado. E Marisa Susana não tem dúvidas: «Ainda se vão apaixonar»
19 mai, 18:46
02:57
Marisa Susana tem ideia de génio para encobrir o segredo da semana e deixa os colegas passados
19 mai, 18:40
04:07
Pato à solta no Desafio Final: Afonso e João Ricardo protagonizam momentos hilariantes
19 mai, 18:33
06:24
A ferver. Pedro Jorge "perde a cabeça" durante o almoço e abandona a refeição
19 mai, 18:22
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João Ricardo não esconde deslumbramento por Sara e Marisa Susana "atira": «Estás a ficar caidinho»
19 mai, 17:59
04:09
Almoço polémico. João Ricardo tenta unir Leandro e Pedro Jorge mas nem tudo corre como o esperado
19 mai, 17:54
03:12
«Amigos assim? Foi o que ele foi para mim»: Marisa Susana e Leandro desentendem-se e o motivo é Pedro Jorge
19 mai, 17:44
04:07
Indignado com as escolhas do grupo de Pedro Jorge, João Ricardo «encosta» Leandro à parede
19 mai, 17:10
01:13
Quem limpou mais? Marisa Susana fez a escolha e ainda lançou uma farpa a Sara
19 mai, 17:01
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«Nunca me vais meter num pódio»: Flávia não esconde mágoa com João Ricardo
19 mai, 16:27
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A ferver. Escolhas do grupo de Pedro Jorge geram discórdia: «Não há um pódio de incoerência?»
19 mai, 16:21
07:23
Escolha dos mais sensatos gera discussão. Liliana e Afonso exaltam-se e a discussão sobe de tom
19 mai, 16:05
04:49
Passada, Marisa Susana não cala a revolta com a postura destes colegas e desabafa com Catarina
19 mai, 15:10
01:07
João Ricardo faz uma proposta irrecusável a Sara. E esta é a reação da concorrente
19 mai, 15:00
02:59
Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»
19 mai, 07:49
03:41
Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»
18 mai, 01:43
04:38
Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
18 mai, 00:49
01:02
Inédito. Concorrentes comem arroz de marisco feito na famosa "panela das cuecas"
16 mai, 22:44