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«É uma consequência dos meus atos»: Ricardo João expõe opinião sobre o jogo que está a fazer
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Vânia Sá vai parar ao hospital após incidente «muito grave»: «Eu podia morrer»

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Ana e Luzia reparam na postura deste concorrente e concluem: «Se ele fosse inteligente não estava...»

No Secret Story 10, Ana e Luzia reparam que Ricardo João está cabisbaixo e apontam várias situações. Luzia acha que o concorrente está assim por causa de Hélder e Ana afirma que o pior que o pior é ele estar «naquele quarto», pois os concorrentes próximos deles estão lá e puxam pela sua pior versão.

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