Antes de abandonar o Secret Story 10, Hugo revela quem quer que seja o vencedor. E deixa Sara de fora!

No Secret Story 10, após ficarem a saber da expulsão do Hugo, Jéssica fica em lágrimas e Hugo sussurra-lhe ao ouvido “ganha isto por mim”. Jéssica dirige-se ao Jardim onde se isola para chorar pela saída do seu “pequenote”. Sara afirma que o Hugo foi uma das melhores pessoas que conheceu dentro da Casa e agradece tudo o que viveu com o último expulso da Casa dos Segredos 10. Tiago e Eva procuram Jéssica para lhe dar apoio.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19