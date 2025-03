António Bravo esclarece comentário polémico. Afinal o que disse em surdina durante a entrevista de Nufla?

Flávia (Nufla) e António Bravo enfrentaram-se depois de um comentário do comentador, que feito em surdina durante uma entrevista da cantora, ter deixado a artista furiosa. No TVI Extra, António Bravo esclareceu o que afinal disse, muito baixo, quando Nufla estava a falar. No final, todos chegam à conclusão que tudo foi um mal entendido