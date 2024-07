António, vencedor da «Casa dos Segredos 1», anuncia novidade: «Vai ser uma bomba!»

No «Dois às 10», recebemos o vencedor da primeira edição da «Casa dos Segredos» em Portugal. António Queirós oferece um ramo de flores a Cristina Ferreira, e recorda que o «Somos Portugal» começou consigo, com a apresentadora e com Nuno Eiró. O ex-concorrente fala-nos de um novo projeto que vai lançar: «Vai fazer rir Portugal inteiro». António diz-nos como a sua vida mudou após a participação no reality show e fala-nos dos produtos de fumeiro que vende de norte a sul do país.