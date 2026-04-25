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Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

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A primeira reação de Diogo à vitória de Eva: «Na minha opinião não é justo»
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Vice-campeão do Secret Story 10! Saiba quem é o segundo classificado desta edição

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Duelo final entre Eva e Jéssica. Saiba quem foi o grande vencedor do Secret Story 10

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Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
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Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
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A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
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Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva

No Secret Story 10, Eva vence o programa e o momento é de grande êxtase e entusiasmo. A concorrente conquista 100 000 euros.

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