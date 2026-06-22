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Leandro manifesta-se sobre lugar na final e gera discórdia na casa
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Aplausos e emoção: Bruno entra em estúdio e vive reencontro tão aguardado com a esposa

No Secret Story - Desafio Final, Bruno é recebido em estúdio com um forte aplauso. O concorrente admite sentir-se feliz pelo seu percurso e reencontra-se com a esposa.

O público voltou a decidir e ditou mais uma saída no Secret Story - Desafio Final, numa gala marcada pela tensão da semifinal e pela corrida aos últimos lugares na final. Os nomeados da noite eram Bruno Simão, Sara e João Ricardo, que viveram momentos de grande ansiedade à espera da decisão dos portugueses.

Ao longo da emissão, Sara acabou por ser a concorrente mais votada para continuar em jogo, garantindo a sua permanência na casa. No momento decisivo, foi revelado que Bruno Simão, com apenas 3% dos votos, era o expulso da noite, terminando assim a sua participação no reality show da TVI.

Já após a saída e o regresso de João Ricardo à casa, notou-se um momento de frieza entre os concorrentes, uma vez que ninguém o abraçou quando voltou ao grupo, tornando o regresso visivelmente marcado pela distância dos colegas.

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