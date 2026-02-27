Ao Minuto

Há 1h e 19min
Ana continua a chorar por causa do assalto à dispensa e ataca colegas: «Nunca vi isto!»
02:11

Há 1h e 23min
Depois do momento de alta tensão (e de lágrimas), Ana recebe abraço apertado de todos os concorrentes
01:03

Há 1h e 26min
Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»
05:57

Há 1h e 42min
Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama
01:15

Há 1h e 46min
Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»
03:42

Há 1h e 50min
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Há 1h e 59min
Após assumir «desconforto» com Hugo, Diogo recebe beijo apaixonado de Eva
03:12

Há 2h e 6min
Concorrentes arrasam Hélder: «É incoerente. Diz que não gosta de conflitos e...»
03:02

Há 2h e 10min
Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»
01:33

Há 2h e 19min
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Há 2h e 20min
Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Há 2h e 43min
Hugo preocupado por se ter descontrolado com Luzia e concorrente fala de «golpe baixo»
03:24

Há 2h e 47min
Teorias ao rubro! Hélder aponta para segredo de casal e Luzia fala em «cirurgia de alteração da cor de olhos»
03:16

Há 2h e 52min
Assalto à Dispensa! Concorrentes em histerismo com o desafio mais icónico do Secret Story... mas será que correu bem?
02:26

Há 2h e 55min
Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante
04:31

Há 2h e 59min
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Há 3h e 8min
Diogo chora ao falar da família e Ricardo João também não fica indiferente: «Ganhei-te mais respeito»
03:58

Há 3h e 13min
«Quero ver um agachamento»: Hugo lança provocação a Eva e deixa Diogo com cara de poucos amigos
05:03

No Secret Story 10, Hugo pede a Luzia para falarem a sós e mostra-se arrependido com a acusação que fez. Luzia apresenta os seus argumentos para defender que não é preconceituosa e admite que foi duro ouvir o comentário do colega. Será que os concorrentes colocaram o assunto para trás das costas?

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Há 1h e 50min
