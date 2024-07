Após críticas dos colegas, Marie desaba em lágrimas no abrigo abraçada a Beatriz! Veja o momento

No Dilema, depois de ter sido considerada inconveniente por alguns concorrentes, a Marie quebra em lágrimas e isola-se no abrigo com a Beatriz. Na casa, a Diana condena o ataque em grupo à Marie, referindo que quem tivesse algo a dizer à mais nova poderia ter falado em privado. No abrigo, a Marie lamenta que tenham interpretado as suas interjeições com maldade, insistindo que só queria transmitir leveza. A Beatriz afirma que achou muito hipócrita por parte dos concorrentes que acham piada à Marie atacarem em grupo. Depois de sair do abrigo e ser abraçada pelo Rafael a Marie atira que o concorrente é falso.