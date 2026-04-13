No Secret Story 10, Eva pede para fazer uma declaração a Diogo depois da saída de Ariana. Hugo e Ana colocam a colega na mira e Ana atira que pode ser jogo por parte dos dois para vencerem o programa. Eva revolta-se.
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Após declaração sobre Diogo, Eva fica na mira dos colegas: «Tenho o direito de duvidar se é jogo ou não»
Hoje às 01:50
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Após declaração sobre Diogo, Eva fica na mira dos colegas: «Tenho o direito de duvidar se é jogo ou não»
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Após expulsão de Ariana, Diogo revela: «Ela sabia que eu tinha namorada...»
Há 5 min
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Ricardo João e Ana protagonizam momento hilariante. O motivo é inusitado
Hoje às 13:01
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Tenso. Diogo revê a estratégia que fez e Eva não cala a revolta: «Foste com muita sede ao pote»
Hoje às 12:24
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Tenso. Em frente a Eva, Liliana «encosta» Diogo à parede em relação a Ariana
Hoje às 12:19
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Diogo orgulhoso do jogo que fez? «Se não fosse tudo isto que aconteceu...»
Hoje às 12:14
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«É o meu equilíbrio»: Sara abre o coração ao falar de Hugo e a reação do concorrente é épica
Hoje às 12:04
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Ana "puxa" por Diogo em relação a Eva. O concorrente abre o coração e há respostas surpreendentes
Hoje às 11:16
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«Eu procuro outras coisas»: Diogo abre o jogo sobre Eva e assume o porquê de não a querer como namorada
Hoje às 11:14
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Sara «encosta» Diogo à parede sobre a saída de Ariana: «Sentes-te mais aliviado?»
Hoje às 11:00
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Nada mudou! Após saída de Ariana, Eva volta a dormir com Tiago... e Diogo acorda sozinho
Hoje às 10:00
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Isolada no jardim, Eva chora e assume: «Aqui dentro não consigo seguir a minha vida»
Hoje às 03:00
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Cabisbaixo e sem falar com ninguém. Esta é a reação de Diogo pós a expulsão de Ariana
Hoje às 02:56
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Liliana "arrasa" o jogo de Hugo: «Sem a Sara, ele não fazia nada aqui dentro»
Hoje às 02:17
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Diogo é acusado de procurar Sara para jogo: «Já houve um mexerico...»
Hoje às 02:09
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Depois do "afastamento", Sara e Hugo esclarecem o sinal de consentimento
Hoje às 02:08
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Inédito. Hugo «encosta» Diogo e Eva à parede: «Se não fosse a traição...»
Hoje às 02:02
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A ferver. Ana assume ter dúvidas em relação às intenções de Eva e Diogo e o clima fica tenso
Hoje às 01:58
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«Duvido de tudo (...) ela só foi traída»: Ana condena possível estratégia de Diogo e Eva
Hoje às 01:56
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Ana "arrasa" Eva e Diogo e admite: «Vocês podem chegar lá fora e dividir o prémio»
Hoje às 01:55
04:06
Sara declara-se a Hugo e o momento é hilariante: «Enjoo-me dele 300 vezes por dia»
Hoje às 01:23
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Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»
Hoje às 00:49
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Emoções ao rubro! Ariana é a concorrente expulsa. E a reação de Diogo contrasta com a de Eva
Hoje às 00:14
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«Fui operado ao pénis no dia do apagão»: Concorrentes descobrem segredo de Norberto. As reações são impagávei
Ontem às 23:47
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«Queria chamar namorada à Eva um dia destes?»: Tiago respondeu à "pergunta que não quer calar". E esta foi a reação de Diogo
Ontem às 23:16
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Já são namorados? Catarina e Norberto dão beijo em direto
Ontem às 21:37
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Cristina Ferreira recebida em estúdio com ovação do público
Ontem às 21:36
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Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado
10 abr, 13:47
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Inédito. Ricardo João enaltece Ana e repreende Liliana
10 abr, 13:38
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Realidade ou ficção? Concorrentes condenam atitude de Liliana
10 abr, 12:42
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Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
9 abr, 22:48
01:10
Tiago diz tudo o que tem a dizer sobre Eva em conversa com Ariana: «Ela ainda gosta do Diogo, e eu...»
9 abr, 22:37
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Encanto de Tiago por Eva continua a ser tema e há confissões inesperadas: «Faz um calor...»
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Tiago faz revelação bombástica sobre Eva: «Eu estava disponível para isso...»
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Porta entreaberta? Eva fala sobre a relação com Tiago: «Posso conhecê-lo melhor...»
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Tiago e Eva cada vez mais próximos e a cara de Diogo não passa despercebida: «Ele ficou com um melão...»
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Liliana leva com «ataque cerrado» em pleno Especial e dá resposta: «Todos aqui insultamos»
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«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana
9 abr, 22:10
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Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»
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Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar
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Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»
9 abr, 12:53
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Liliana questiona Eva sobre primeira noite ao lado de Tiago: «Dormi aconchegada»
9 abr, 10:29
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Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque
9 abr, 01:17
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Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas
9 abr, 01:12
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Hugo arrasa Ana: «Vai mas é mudar fraldas e limpar reformas»
8 abr, 23:00
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A ferver. Ricardo João junta-se a Hugo e ambos «rasgam» postura de Ana
8 abr, 22:36
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Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar
8 abr, 22:24
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O verniz estalou. Ana e Ricardo João em discussão intensa: «Vítima, vítima, vítima!»
8 abr, 22:18
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Ariana e Liliana de «costas voltadas». As concorrentes envolvem-se numa forte discussão
8 abr, 22:07
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Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta
8 abr, 22:04
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Nunca nunca antes vista. Jéssica «perde a cabeça» após sanção da Voz e passa-se com Ariana e Diogo
8 abr, 21:56
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Sara faz confissão inédita: «Já me disseram aqui que tenho um fundo mau, mas...»
8 abr, 11:48
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Jéssica define limites: «Falar da família, não. Não faço convosco, não admito que o façam!»
8 abr, 11:44
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Beijinhos e palmadinhas marotas. Diogo e Ariana trocam carinhos matinais
8 abr, 11:19
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Pazes feitas? Diogo enche Ariana de beijos após conversa tensa
8 abr, 11:10
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Tensão logo pela manhã. Ariana zanga-se com Diogo: «Obrigada por teres ido ter comigo quando te chamei»
8 abr, 11:05
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Após noite tensa, Eva é implacável com Ariana e Diogo: «Podem ir os dois, não quero nenhum deles aqui»
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Inspetora em ação! Após pista de segredo, Jéssica analisa pernas de Tiago: e o momento é de chorar a rir
8 abr, 10:16
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Segredo em risco? Nova pista reveladora surge na casa logo pela manhã
8 abr, 10:05
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Sara e Hugo voltam a ter uma discussão: «O que é que tu querias que eu fizesse?»
8 abr, 01:38
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Hugo dá opinião controversa sobre filhos e Ana abandona a sala em lágrimas
8 abr, 01:30