Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»

No Secret Story - Desafio Final, Inês Morais pronunciou-se sobre a mais recente polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de conversar com a colega, Inês assumiu que a situação terá sido grave, admitindo até que, no lugar de Catarina, talvez reagisse de forma ainda pior. Já Marcelo Palma falou abertamente sobre a posição tomada por Catarina em relação ao namorado. Apesar de garantir que não sabe exatamente o que aconteceu, o comentador mostrou empatia para com a situação. Ainda assim, aproveitou para criticar algumas atitudes e comportamentos da ex-concorrente, afirmando não compreender muitas das suas posições. Contudo, durante o intervalo do “Extra”, Marcelo e Cândido acabaram por assistir às alegadas “provas” apresentadas por Catarina Miranda e mudaram de opinião sobre o caso. «O que ela fez é justificável, o que vi não foi bonito», admitiram, depois de verem os conteúdos relacionados com a polémica.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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